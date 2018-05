Près de six Français sur 10 mécontents de Macron, un an après

Avec 43 % de bonnes opinions contre 57 % de mauvaises, M. Macron fait mieux que ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, à l'issue d'une année de pouvoir, mais moins bien que Jacques Chirac et François Mitterrand, indique ce sondage réalisé par BVA pour RTL, Orange, La Tribune et la presse régionale.



Au total, il a perdu près de 20 points en un an, durant lequel se sont succédées cinq séquences de hausse et de baisse.



Plus de huit personnes interrogées sur dix (84 %) déclarent ne pas avoir le sentiment de bénéficier personnellement de la politique mise en place depuis mai 2017. 43 % indiquent cependant être prêtes à attendre de voir quels seront les résultats avant de se prononcer définitivement.



Près de quatre Français sur dix (39 %) jugent que le gouvernement mène les réformes au "bon rythme", tandis que 19 % estiment qu'il ne va "pas assez loin" et 35 % qu'il va au contraire "trop loin", selon le sondage.



Parmi les décisions prises, les plus populaires sont la réduction du nombre de parlementaires et des mandats consécutifs (78 %), la loi sur les violences sexuelles (76 %) et le dédoublement des classes de CP (72 %).



Les plus contestées sont l'augmentation de la CSG (82 %), la réduction de la vitesse à 80 km/h (76 %) et le remplacement de l'ISF par l'IFI (70 %).



Parmi les qualités reconnues à Emmanuel Macron, dominent "les convictions profondes", "l'autorité" et la "stature présidentielle". Mais il est aussi jugé peu "rassembleur" et peu "proche des gens".



Enquête réalisée par internet auprès de 1.011 personnes de 18 ans et plus les 18 et 19 avril (méthode des quotas).