Préparation CAN 2019 : Le Maroc s'incline face à la Gambie 1-0

Le Maroc s'est incliné face à la Gambie 1-0, lors d'un match amical disputé mercredi au Grand stade de Marrakech, dans le cadre de la préparation pour la 32ème édition de la CAN, prévue du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte.



La sélection gambienne a pris de court "Les Lions de l'Atlas" en inscrivant le seul but de la rencontre par Moussa Baro à la 27è min, profitant d'une erreur partagée entre Mbark Boussoufa et le capitaine Mehdi Benatia.



Les Hommes de Hervé Renard ont tenté en vain d'égaliser notamment grâce aux percées de Soufiane Boufal qui a servi deux fois (13è, 20è) Khalid Boutaib qui a raté le cadre ou buté sur les défenseurs gambiens.



Pour ce premier match amical, Hervé Renard a aligné un onze habituel composé de Mehdi Benatia et Roman Saiss en charnière centrale, épaulés par Nabil Dirar en arrière droit et Noussair Mezraoui en arrière gauche. Le milieu de terrain est composé du trio habituel El Ahmadi en sentinelle et Mbark Boussoufa et Belhanda en relayeurs tandis que Hakim Ziyech, Soufiane Boufal et Boutaib sont alignés en attaque. En seconde période, le sélectionneur a totalement tourné son effectif en alignant une équipe composée d'Ahmed Reda Tagnaouti, Oussama Idrissi, Youssef Aït Bennasser, Nourdine Amrabat, Fayçal Fajr, Marouane Da Costa, Yunis Abdelhamid, Youssef En-Nesyri, Abderazak Hamad Allah, Mehdi Bourabia et Achraf Hakimi.



Cherchant une place de titulaire, Hamad Allah a failli égaliser pour la sélection nationale mais sa frappe bute sur le poteau. Pour sa part, Hakimi a tenté sa chance à la 67è minute grâce à un tir lointain qui n'était pas suffisamment puissant pour tromper le gardien gambien. Au temps additionnel, Fayçal Fajr a raté un pénalty qui aurait pu donner le premier but à l'Equipe nationale. Avec un taux de possession du ballon de 76%, les Lions de l'Atlas ont dominé sans vraiment menacer l'adversaire cantonné à défendre et profiter des contre-attaques.



Lors de la CAN-2019, l'équipe nationale est logée au groupe (D) aux côtés de la Namibie, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire.