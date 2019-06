Préparatif pour la CAN 2019 : Le Maroc s'incline face à la Zambie 2-3

La sélection zambienne a ouvert le score dès la 1ère minute du jeu sur un but de Mwape Musonda, avant que l'attaquant Hakim Ziyech n'égalise pour l'Equipe nationale à la 24è minute. A une minute de la mi-temps, la Zambie a pris l'avantage grâce à un but signé Kings Kangwa.



En seconde période, les Lions de l'Atlas ont égalisé sur un pénalty transformé par Ziyech qui signe un doublé lors de ce deuxième galop d'essai avant le début de la CAN. La sélection zambienne a scellé le score à 74è minute en inscrivant le 3è but signé Enock Mwepu.



Le Maroc s'est incliné face à la Gambie 1-0, lors du premier galop d'essai au Grand stade de Marrakech. Lors de la CAN-2019, l'équipe nationale est logée au groupe (D) aux côtés de la Namibie, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire.