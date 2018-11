Premières arrivées de la Caravane de migrants à la frontière avec les Etats-Unis

Les premiers groupes de migrants centraméricains se sont rassemblés sur la plage de Tijuana, dans l'État mexicain de Basse Californie, une ville-frontière qui jouxte San Diego en Californie.



Des migrants sont montés sur la barrière métallique qui sépare les deux pays. Au moins huit d’entre eux ont franchi la barrière métallique et ont été rapidement arrêtés par les agents frontaliers américains



"Nous ne sommes pas des criminels" ont scandé certains migrants à l'adresse du président américain Donald Trump, qui a déployé environ 6.000 militaires à la frontière.



Au poste frontalier de San Diego, les autorités américaines ont réduit les voies d'accès pour les automobiles et installé des barrières en ciment ainsi que des barbelés, ainsi qu'à San Ysidro et Otay Mesa, autres points d'entrée vers la Californie.



Le 9 novembre, le président américain Donald Trump a signé un décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes ayant traversé illégalement la frontière avec le Mexique, pour tenter de dissuader les migrants de poursuivre leur route.



Les migrants de la caravane, composée en majorité de Honduriens, ont pris le départ le 13 octobre de la ville de San Pedro Sula, dans le nord du Honduras.



Outre des Honduriens, des ressortissants du Chili, de Colombie, de Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Pérou et du Venezuela se sont joints au cortège.