Première visite de Xi Jinping au Panama en décembre

Ces relations ont été permises par le revirement de la diplomatie panaméenne, qui a rompu cette année-là avec Taïwan.



Le gouvernement panaméen a "reçu une confirmation officielle du gouvernement de la République populaire de Chine concernant la venue du président Xi Jinping au Panama", selon un communiqué du président, Juan Carlos Varela, publié sur Twitter.



M. Xi arrivera au Panama dans la nuit du 2 au 3 décembre, avant de rencontrer M. Varela.



Les accords, qui sont encore à l'étude, incluent des projets dans les domaines commercial, scientifique, culturel, technologique, de l'éducation, des infrastructures et des transferts de connaissance, peut-on lire dans le communiqué.



Le Panama a établi des relations diplomatiques avec la Chine en juin 2017. Un peu plus tard, M. Xi recevait le président panaméen à Pékin, où les deux pays avaient déjà signé une vingtaine d'accords.



Pékin et Panama négocient également un traité de libre échange.



Le gouvernement panaméen attend de cette nouvelle relation une pluie d'investissements chinois dans ses infrastructures.



La Chine, deuxième usager du canal du Panama après les États-unis, est le principal pays d'origine des marchandises qui sont distribuées sur le continent américain via la zone franche panaméenne de Colón, la plus grande de la région.