Première en Belgique: implantation réussie d'un oeil bionique à l'hôpital universitaire de Gand

Une équipe de l'hôpital universitaire de Gand en Belgique a procédé avec succès à l'implantation d'un oeil bionique sur la rétine d'une patiente atteinte d'une maladie oculaire héréditaire, ont rapporté mercredi les médias belges.



Grâce à cette implantation, la première en Belgique, la patiente qui souffre de rétinite pigmentaire (une maladie qui affecte un Belge sur 3.000) peut à nouveau distinguer des formes telles que des fenêtres et des portes, ainsi que la silhouette des gens, après des années de cécité.



Le traitement ne rétablira par la vision normale de la patiente, mais remplacera partiellement la fonction de la rétine par un système doté d'une mini-caméra, d'un ordinateur de poche et d'un implant.



La patiente portera ainsi des lunettes avec une mini-caméra liée à un petit ordinateur portable qui traduit les images et les envoie via une antenne placée sur les lunettes à l'implant sur la rétine.



"Pendant la rééducation à l'hôpital universitaire de Gand, la patiente apprend à interpréter les images de la caméra et à les lier à des images qu'elle a déjà vues. C'est comparable à l'apprentissage d'une nouvelle langue, mais avec des images", explique Dr. Fanny Nerincks, à l'origine de cette prouesse technologique et médicale.



Pour ce qui est de la patiente, elle se réjouit qu'après 10 années d'aveuglement, elle peut "à nouveau voir de grandes formes et distinguer la lumière et l'obscurité, les cadres de porte qui contrastent et les lignes".