Poutine souhaite porter le commerce entre l'Inde et la Russie à plus de 30 milliards de dollars d'ici 2025

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé vendredi la volonté de porter les échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie à plus de 30 milliards de dollars d'ici 2025.



S'exprimant lors du sommet commercial Inde-Russie qui s'est tenu à New Delhi, le président russe a déclaré qu'il était prioritaire pour son gouvernement de développer des relations commerciales avec l'Inde.



"Nous voulons augmenter notre chiffre d'affaires commercial à plus de 30 milliards de dollars d'ici 2025 et nos investissements mutuels à 15 milliards de dollars pour chaque pays", a-t-il dit, ajoutant que seule la coopération industrielle entre les deux pays permettrait de créer des alliances technologiques et d'investissement solides.



"Les échanges commerciaux mutuels ont augmenté de manière durable. En 2017, la croissance était de 21%, pour atteindre 9,36 milliards de dollars. De janvier à juillet de cette année, elle a progressé de 20% pour atteindre 6 milliards de dollars. Nous voulons atteindre 10 milliards de dollars et plus cette année", a indiqué M. Poutine.



Il a ajouté que les progrès technologiques avaient permis de rechercher encore davantage de volumes de croissance et d'investissements.



Pour réaliser l'augmentation du commerce bilatéral, le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les pays devraient travailler plus étroitement au cours des prochaines années dans les domaines de l'énergie nouvelle et renouvelable, de la technologie nucléaire et de la défense.



"Pour notre développement économique et social, nous considérons la Russie comme notre partenaire le plus important (...) Nos relations se développent dans tous les secteurs", a-t-il souligné.



"Ces dernières années, les États ont déployé beaucoup d'efforts pour favoriser la facilité des affaires tout en encourageant une saine concurrence entre les États. À cet égard, nous espérons renforcer le dialogue entre les provinces russes et les États indiens", a dit M. Modi.



Il a ajouté qu'il existait également un potentiel de collaboration si la Russie devenait partie intégrante de la campagne de l'Inde en matière des énergies nouvelles et renouvelables.



L'Inde et la Russie ont conclu vendredi l'accord tant attendu sur les systèmes de missiles de défense aérienne Triumf S-400. Le montant de la transaction s’élève à 5,43 milliards de dollars.