Poutine propose un traité de paix avec le Japon cette année et "sans condition"

Le président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi au Premier ministre japonais Shinzo Abe de signer d'ici à la fin de l'année et "sans condition préalable" un traité de paix entre la Russie et le Japon, opposés depuis la fin de la Seconde guerre mondiale par la dispute territoriale sur les îles Kouriles.



"Cela fait 70 ans que cherchons à régler nos différends. cela fait 70 ans que nous menons des négociations (...). Shinzo a dit +Changeons d'approche!+. Et en effet: allons-y! Signons un traité de paix d'ici la fin de l'année sans condition préalable", a déclaré Vladimir Poutine lors d'un forum économique dans l'Extrême orient russe, à côté du chef du gouvernement japonais.