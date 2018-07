Poutine et Trump tiendront une conférence de presse lundi à l'issue de leur sommet à Helsinki

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump tiendront une conférence de presse lundi à l'issue de leur premier sommet bilatéral à Helsinki mais ne publieront pas forcément de déclaration commune, a indiqué vendredi le Kremlin.



"Il y aura une conférence de presse commune des deux présidents", a annoncé aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, précisant que "la déclaration commune n'est pas un attribut obligatoire de telles rencontres. Les présidents feront des déclarations en fonction des résultats du sommet".



D'après le quotidien russe Kommersant, les deux pays prépareraient une déclaration commune de deux pages soulignant l'importance de maintenir le dialogue entre les dirigeants, les diplomates, les militaires et les services de sécurité.



Citant des responsables américains anonymes, le journal rapporte que Washington insiste pour mettre par écrit ses inquiétudes concernant l'ingérence russe présumée dans l'élection de 2016 aux Etats-Unis, affaire dans laquelle Moscou a toujours démenti toute responsabilité.



Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront le 16 juillet à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral visant à améliorer les relations bilatérales.