Poutine et Macron en faveur du maintien de l'accord sur le nucléaire iranien (Kremlin)

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont appelé lundi au maintien et à la "stricte application" de l'accord sur le nucléaire iranien, alors que le président américain Donald Trump n'a pas encore annoncé s'il décidait de sortir de cet accord.



"Les présidents russe et français se sont prononcés en faveur du maintien et de la stricte application" de l'accord de juillet 2015, a annoncé le Kremlin dans un communiqué, diffusé après qu'Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour l'informer de ses entretiens aux Etats-Unis avec Donald Trump.