Pour les Pays Bas, "le renforcement des liens entre le Maroc et l’Algérie est dans l’intérêt de l’Europe", affirme le ministère néerlandais des Affaires étrangères, en réaction à l'appel du Roi Mohammed VI d'ouvrir un dialogue franc et direct avec l'Algérie.



"C’est avec grand intérêt que les Pays-Bas ont pris connaissance des propositions faites par SM le Roi Mohammed VI d’un dialogue renouvelé avec l’Algérie. Les Pays-Bas ont des relations profondes avec le Maroc et l’Algérie. Le renforcement des liens entre le Maroc et l’Algérie est dans l’intérêt de l’Europe", lit-on dans un tweet du ministère néerlandais des Affaires étrangères.



Le Roi avait souligné, dans Son discours prononcé à l’occasion du 43è anniversaire de la Marche Verte, la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie et proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales.