Pour avoir oublié de déclarer son patrimoine, Saragosse perd la présidence de France 24 et RFI

Mercredi 14 Février 2018 modifié le Mercredi 14 Février 2018 - 15:22

L'audiovisuel français perd un autre de ses dirigeants. Marie-Christine Saragosse, reconduite en 2017 à la tête de France Médias Monde, qui regroupe notamment RFI et France 24, a annoncé mardi 13 février que son mandat avait été annulé à cause de non transmission de sa situation patrimoniale.