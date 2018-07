Pour Maduro, « c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du monde 2018 »

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a estimé que le titre des Bleus en Coupe du monde était en réalité une victoire du continent africain, en référence aux origines de plusieurs joueurs. « L'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Afrique. En vrai, c'est l'Afrique qui a gagné, les immigrants africains qui sont arrivés en France. (...) L'Afrique a tellement été méprisée et, dans ce Mondial, la France gagne grâce aux joueurs africains ou fils d'Africains », a déclaré le chef de l'État lors d'une intervention télévisée.



« Halte au racisme en Europe contre les peuples africains, halte à la discrimination contre les migrants. Je souhaite que la France et l'Europe réalisent que nous, ceux du Sud, les Africains, les Latino-Américains, nous avons aussi de la valeur et du pouvoir », a-t-il ajouté. Quatorze des vingt-trois joueurs de l'équipe de France qui a battu la Croatie dimanche à Moscou en finale du Mondial de football ont des origines africaines.



En rappelant le passé colonial de l'Hexagone et de l'Europe, Nicolás Maduro a insisté sur l'apport des migrants, tout en demandant à ce que cette victoire mette fin au racisme et à la discrimination contre « l'hémisphère sud ». Le président a aussi demandé à la France et à toute l'Europe que, après cette deuxième étoile tricolore, cessent le « racisme » et la « discrimination » contre les immigrants africains et latino-américains.