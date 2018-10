Portugal: remaniement gouvernemental à la veille de la présentation du budget 2019

Les ministres de l'Economie, de la Santé et de la Culture, qui étaient parmi les moins populaires du gouvernement, ont cessé leur fonctions "à leur demande", deux jours après la démission du ministre de la Défense sur fond d'une affaire de vol de matériel de guerre, récupéré depuis.



Pedro Siza Vieira, qui était depuis un an ministre adjoint au Premier ministre Antonio Costa, est désormais également chargé du porte-feuille de l'Economie, à la place de Manuel Caldeira Cabral.



João Gomes Cravinho, actuel ambassadeur de l'Union européenne au Brésil et ancien secrétaire d'Etat à la Coopération, est nommé au poste de ministre de la Défense en remplacement de José Alberto Azeredo Lopes.



Marta Temido, qui a fait carrière dans l'administration hospitalière, devient ministre de la Santé.



Graça Fonseca, qui était jusqu'ici secrétaire d'Etat à la Modernisation de l'administration publique, est nommée ministre de la Culture.



L'exécutif socialiste soutenu au Parlement par la gauche radicale s'apprête à présenter son projet de loi de finances pour l'année prochaine, le dernier avant les prochaines élections législatives prévues à l'automne 2019.



Le document, adopté samedi en Conseil des ministres, doit être formellement remis à l'Assemblée lundi avant d'être présenté par le ministre des Finances Mario Centeno.



Arrivé au pouvoir en 2015 grâce à une alliance inédite avec les communistes et l'extrême gauche, le gouvernement de M. Costa est parvenu à tirer profit d'une amélioration de la conjoncture économique pour continuer à assainir les comptes publics tout en mettant fin à plusieurs mesures d'austérité adoptées par son prédécesseur de droite.