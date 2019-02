Port de Tan-Tan: la production poulpière en hausse de 70% en 2018

La production de poulpe au niveau du port de Tan-Tan (Sud du Maroc) a augmenté, durant l'année 2018, de plus de 70% en terme de poids et plus de 115% en valeur, selon des données fournies par la circonscription maritime de Tan-Tan.



Cette évolution est due essentiellement à la réussite des compagnes de pêche des 50 chalutiers côtiers opérant, à tour de rôle, au Sud de Boujdour et qui déchargent leurs captures au port de Tan-Tan, explique la circonscription dans un rapport sur le secteur de la pêche maritime.



Les résultats positifs enregistrés au cours de l’an dernier sont le couronnement des mesures prises par le département de la pêche maritime et des efforts déployés par les services de la délégation des pêches maritimes de TanTan, ajoute-t-on de même source.



Au total, le volume global des débarquements des produits de la pêche avec tous ses segments réalisés au niveau du port de Tan-Tan en 2018 a atteint environ 129.351 tonnes, pour une valeur de plus de 1,18 milliard de dirhams.