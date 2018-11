Popularité: Emmanuel Macron poursuit sa chute dans les sondages

Les Français sont de moins en moins satisfaits de l'exécutif. La cote de popularité du président de la République a encore reculé de 4 points au mois de novembre, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche.



Au lendemain de la mobilisation nationale du 17 novembre, le chiffre témoigne de l'ampleur du désamour des Français pour le chef de l'État.



En novembre, Emmanuel Macron a chuté à 25% d'opinions favorables, son score le plus faible depuis la présidentielle de 2017. Dans le détail, les sondés "très satisfaits" du locataire de l'Élysée sont seulement 4%, tandis que ceux "plutôt satisfaits" sont 21%. À l'inverse, 34% des Français se disent "plutôt mécontents" de l'action du président de la République, et même "très mécontents" à 39%. À noter que 2% des personnes interrogées ne souhaitent pas se prononcer.



Malgré ce score très bas, les Français accordent davantage leur confiance à Emmanuel Macron qu'à son prédécesseur, François Hollande, qui recueillait seulement 20% d'opinions positives au même moment durant son quinquennat. L'actuel président est toutefois surclassé par Nicolas Sarkozy, qui avait réussi à se maintenir à 44% de popularité à la même période durant son mandat.



Pour Édouard Philippe, le recul de popularité est encore plus marqué que pour le chef de l'État. Le Premier ministre dégringole à 34% d'opinions favorables en novembre, contre 41% au mois d'octobre, soit un recul de 7 points. Le chef du gouvernement, qui reste tout de même plus populaire qu'Emmanuel Macron, revient ainsi à son taux du mois de septembre, le plus bas depuis juin 2017.