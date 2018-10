Pompeo espère des progrès pour un nouveau sommet Trump-Kim

M. Pompeo est arrivé à Tokyo, première étape d'une tournée qui le conduira à Pyongyang pour la quatrième fois alors qu'un possible accord historique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord prend forme.



En parlant aux journalistes dans son avion en route vers Tokyo depuis les Etats-Unis, M. Pompeo a dit que son objectif était de "développer suffisamment de confiance" entre les ennemis historiques pour avancer vers la paix.



"Et nous allons aussi organiser le prochain sommet", a-t-il affirmé. Le premier sommet a eu lieu en juin à Singapour.



Toutefois, M. Pompeo a minimisé les attentes quant à une éventuelle percée historique en déclarant: "Je doute que nous allons le conclure mais commençons à développer des options pour (établir) l'endroit et la date quand le président Kim va rencontrer à nouveau le président (Donald Trump)".



"Peut-être irons-nous plus loin que cela", a-t-il ajouté



Les formulations diplomatiques du secrétaire d'Etat sont aussi prudentes que sont enthousiastes celles de son président, "tombé amoureux" de l'homme fort de Pyongyang après avoir annoncé un peu vite la fin de la menace atomique nord-coréenne.



Mais pour Mike Pompeo, l'enjeu est de taille: début juillet, son précédent voyage avait été un échec, et un autre déplacement avait dû être annulé, fin août, face à l'impasse dans les négociations.



Depuis, Kim Jong Un a promis le démantèlement d'un site balistique en présence d'inspecteurs étrangers, et, surtout, la fermeture de son complexe nucléaire de Yongbyon, à condition toutefois que Washington prenne des "mesures correspondantes".