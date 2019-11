Pom pom girls et aigle rouge: le foot américain débarque en Tunisie

Un aigle rouge et noir comme emblème, des majorettes à la mi-temps et des joueurs issus essentiellement de la diaspora: les Carthagos Eagles, première équipe tunisienne de football américain, ont rencontré samedi l'équipe nationale marocaine pour faire connaître ce sport dans la région.



Les Tunisiens ont remporté haut la main, 36-0, la première "Coupe maghrébine de foot américain". Il s'agissait d'un match amical contre la Team Maroc, une équipe plus ancienne et plus expérimentée, disputé devant des centaines de curieux enthousiastes dans un stade de rugby près de Sousse (est) et diffusé par la télévision nationale tunisienne.



Il n'existe pas pour le moment de club de football américain basé en Tunisie, ni de lieux pour pratiquer ce sport.



"Pour moi, le simple fait d'être là est une victoire", a déclaré à l'AFP avant le match l'entraîneur américain Cevin Conrad, qui s'est engagé bénévolement auprès de la jeune formation. "C'est un défi tout à fait unique, et c'est ce qui le rend intéressant: être les premiers à construire une équipe à partir de rien".



Les Carthagos Eagles, lancés lors d'un match en France en novembre 2017, sont depuis début 2019 une association basée en Tunisie, rassemblant des Tunisiens ou bi-nationaux vivant dans une dizaine de pays.



"On a eu beaucoup de mal à organiser ce match, essuyé beaucoup de refus, mais on n'a pas baissé les bras", s'est réjoui devant la presse le président de l'association tunisienne de foot américain, Amine ben Abdelkarim, un ingénieur basé en France.



"L'objectif c'est de faire un show qui attire des fans, de gens qui vont s'intéresser à ce sport pour devenir joueurs, arbitres, entraîneurs", a-t-il expliqué. "Après ce match, on aimerait faire des journées portes ouvertes et des formations" pour promouvoir "ce sport et ses valeurs de fraternité, de respect de l'adversaire de discipline".