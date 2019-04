Pologne : des prêtres brûlent des livres des sagas Harry Potter et Fascination

Des prêtres catholiques ont annoncé avoir brûlé en public ce week-end en Pologne des livres des célèbres sagas Harry Potter et Fascination (Twilight) qu'ils jugent sacrilèges, l'évêché se bornant à reconnaître l'existence des faits.



"Nous obéissons à la Parole" divine, ont expliqué sur la page Facebook du groupe religieux "SMS des Cieux" les auteurs de cet autodafé, photos à l'appui.



On y voit trois prêtres portant à travers une église, puis vers un feu en plein air juste à l'extérieur du bâtiment, un panier d'ouvrages, dont des épisodes des aventures d'Harry Potter, le jeune sorcier imaginé par la romancière britannique J.K. Rowling, et de celles du vampire Edward Cullen, écrites par l'Américaine Stephenie Meyer, aux côtés d'autres objets comme un masque de style africain.



Ils récitent des prières au-dessus du foyer, dans lequel sont également en train de se consumer un parapluie "Hello Kitty" et une figurine hindoue.



Un passage, qui exhorte les croyants à détruire les "ennemis de Dieu", comprend à cet égard la phrase suivante : "vous brûlerez au feu leurs idoles".



Le post, parsemé de commentaires tirés du Deutéronome, un des livres de l'Ancien Testament, est rapidement devenu viral.



Contactés lundi par l'AFP, l'épiscopat polonais et l'évêque local ont reconnu l'existence de cet autodafé mais se sont refusé à faire de moindre commentaire.



Cela s'est déroulé "après la messe de dix heures dimanche matin, à onze heures. Et ces offrandes qui ont été faites (à l'église) tout au long de la semaine ont été rassemblées en face de l'église et il y a eu un feu", a raconté une paroissienne anonyme à la chaîne privée de télévision TVN24.



Selon Jan Kucharski, exorciste et curé de cette paroisse de Notre-Dame-Mère-de-l'Eglise à Gdansk, dans le nord-est de la Pologne, "il ne s'agissait pas de brûler des livres quelconques mais des objets associés à la magie et l'occultisme. Outre ces livres, il y avait d'autres objets, des amulettes, des talismans apportés par des fidèles. Il est temps d'y mettre de l'ordre".



"Nous savons bien ce qui est préjudiciable, pas bon pour les fidèles, d'où cette formule disons évangélique de l'évènement. Certes, d'aucuns peuvent s'en sentir choqués mais ceux qui connaissent l'esprit divin vont comprendre", a-t-il expliqué au site internet d'informations Na Temat.