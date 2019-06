Polémique en vue sur la fin du ramadan en France

4 Mardi ou 5 mercredi ? La date pour célébrer l'Aïd el-Fitr 2019 et la fin du ramadan risque de créer la polémique en France.



Fixée au lundi 3 juin, la «Nuit du doute» devrait déterminer la fin du ramadan grâce à l'observation du croissant lunaire.



Selon des prévisions astronomiques, le Conseil théologique musulman de France, l'Aïd el-Fitr a été fixé l'Aïd el-Fitr pour le mardi 4 juin 2019.



Selon le communiqué du CTMF, «il y aura la possibilité de voir le nouveau croissant de Lune à partir de 2h22 heure de Paris. Il sera visible avec le télescope au centre occidental du continent américain, dans le Pacifique Nord et Sud. Dans plusieurs îles, il sera visible à l'œil nu ou à l'aide d'un moyen simple d’observation ».



Quant au Centre international d'astronomie (CIA), dont le siège est à Abou Dhabi ,la date de l'Aïd el-Fitr est annoncée pour le mercredi 5 juin 2019

En France, les divergences qui accompagnent chaque année la détermination du début du ramadan et de l'Aïd el-Fitr relève de l’incapacité du Conseil français du culte musulman à trancher sur cette question.



Le CFCM avait adopté, en mai 2013, le principe d’un calendrier basé sur le calcul astronomique. Ce principe n’a pas été mis en œuvre.