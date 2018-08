Polémique Trump/NBA/NFL - Tiger Woods: "Nous devons respecter la fonction"

Tiger Woods s'est refusé à entrer dans la polémique opposant le président Donald Trump, avec lequel il joue au golf, et les joueurs de basket (NBA) et de football américain (NFL) concernant sa politique d'immigration, soulignant que "nous devons respecter la fonction".



"Il est le président des Etats-Unis. Vous devez respecter la fonction quelle que soit la personne (en charge). Vous pouvez aimer ou ne pas aimer la personnalité (en place) et sa politique, mais nous devons tous respecter la fonction", a affirmé l'homme aux 14 trophées en Grand Chelem, dimanche, à Paramus, dans le New Jersey, où il participe à l'Open Northern Trust.



Questionné sur ses relations avec Donald Trump, le 'Tigre' a répondu qu'il connaissait "Donald depuis quelques années". "Nous avons joué ensemble, diné ensemble. Je l'ai connu avant la présidence et aussi pendant", a ajouté Woods.



Pressé de questions sur l'état des relations entre les communautés aux Etats-Unis, Tiger Woods a lancé: "Je viens juste de terminer 72 trous et j'ai vraiment faim!"



Tiger Woods, perturbé par des blessures et des opérations au dos, a effectué un retour très remarqué avec une 6e place au British Open suivie d'une 2e place au Championnat PGA.



Donald Trump avait critiqué la saison dernière les joueurs de NFL qui mettent un genou à terre pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières et les tensions sociales. Il avait aussi décidé de ne pas accueillir à la Maison Blanche les champions NBA 2018 après que deux stars de la finale, LeBron James (Cleveland) et Stephen Curry (Golden State), eurent exprimé leur refus de se rendre à Pennsylvania Avenue.