Polanski dans la tourmente après une nouvelle accusation de viol

La nouvelle accusation de viol contre Roman Polanski, la première portée par une Française, a relancé la polémique autour du réalisateur, toujours poursuivi par la justice américaine, mais qui bénéficie depuis plus de 40 ans de soutiens dans le monde du cinéma en France.



Adèle Haenel, l'une des actrices les plus prisées en France, qui a elle-même accusé ces derniers jours un réalisateur d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel" quand elle était adolescente, a appelé à "soutenir" Valentine Monnier, la nouvelle accusatrice de Polanski.



L'actrice avait déjà jugé lundi, dans un entretien au média en ligne Mediapart, que la situation de Roman Polanski, toujours poursuivi par la justice américaine dans le cadre de la procédure pour détournement de mineure lancée en 1977, constituait "malheureusement un cas emblématique".



Quelques jours après son témoignage, qui a ébranlé le cinéma français, Le Parisien a publié vendredi celui de Valentine Monnier, photographe et ancienne mannequin, qui accuse Roman Polanski de l'avoir violée en 1975 en Suisse alors qu'elle avait dix-huit ans.



L'avocat de Roman Polanski a "contesté fermement toute accusation de viol".



Cette Française, dont les accusations s'ajoutent à celles d'autres femmes ces dernières années, n'a pas déposé plainte pour ces faits, prescrits. Mais elle affirme avoir décidé de porter publiquement cette accusation en raison de la sortie en France, mercredi prochain, du nouveau film de Polanski "J'accuse", Grand prix du jury à la Mostra de Venise, qui porte sur une célèbre erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus.