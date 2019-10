Plus de 80.000 visiteurs au 10ème Salon international des dattes au Maroc

La 10ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2019), organisée du 24 au 27 octobre à Erfoud, a enregistré une grande affluence avec plus de 80.000 visiteurs, a-t-on appris auprès des organisateurs.



Cette édition, organisée sous le thème "Palmier dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne", a été "une grande réussite avec plus de 80.000 visiteurs", a indiqué le délégué du salon, Mohamed Bousfoul.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le SIDATTES 2019 a été organisé sur un nouveau site aménagé et dédié au salon, soulignant que cette édition a été marquée par une mobilisation des exposants marocains et étrangers et une participation active des visiteurs.



M. Bousfoul a relevé que le SIDATTES a connu la participation de plus de 220 exposants du Maroc et de 15 pays étrangers.



Il a fait savoir que l’édition 2019 du 10ème Salon international des dattes au Maroc a été marquée, en outre, par une amélioration de son chiffre d’affaire qui a dépassé 13 millions de dirhams avec la vente et la conclusion de commandes d’environ 270 tonnes de dattes.



Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, la 10ème édition du Salon international des dattes au Maroc se voulait un espace privilégié pour mettre en exergue l’agriculture phoenicicole, ses enjeux et ses défis et par là répondre à la nécessité de développer tous les sous-secteurs liés à l’écosystème oasien.



Cette édition a mis en avant le rôle majeur de la filière phoenicicole dans le développement de l’économie oasienne et son soutien à l’essor d’une agriculture équitable et durable au Maroc.



Organisé sous l’égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le SIDATTES était structuré autour de 8 pôles, représentant chacun une facette du secteur. Il s’agit des pôles "Régions", "Institutionnels et sponsors", "International", "Agrofourniture", "Rahba", "Espace produits de terroir", "Machinisme agricole" et "Espace exposition culturelle".