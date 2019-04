Plus de 60.000 policiers mobilisés pour l'acte 23 des « gilets jaunes » qui s’annonce tendu

Un imposant dispositif sécuritaire fort de plus de 60.000 policiers sera mobilisé, samedi, à l’occasion de l’acte 23 de la mobilisation des « gilets jaunes » qui s’annonce tendue.



« Plus de 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France pour accomplir leur mission : assurer la sécurité des Français et garantir la liberté de manifester sans danger», a déclaré vendredi le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, lors d’une conférence de presse.



Il a également affirmé que les « casseurs se sont à nouveau donné rendez-vous demain, dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris ».



Dans la capitale, deux secteurs seront interdits à la manifestation samedi : les Champs-Elysées mais aussi Notre-Dame et ses abords après l’incendie qui a en partie détruit la cathédrale.



La préfecture de police avait annoncé jeudi que les manifestations étaient interdites devant Notre-Dame et ses abords, car "aucune manifestation revendicative ne saurait se tenir aux abords" du périmètre d'interdiction mis en place après l'incendie "pour des raisons de sécurité" et pour assurer la sécurisation de l'édifice.



Dans des appels relayés sur les réseaux sociaux, les « gilets jaunes », ont appelé à des rassemblements à proximité de la cathédrale.



Selon la préfecture de police, ces projets de rassemblement relevaient de la «pure provocation ».



Cette nouvelle mobilisation des « gilets jaunes », mouvement inédit de contestation sociale, intervient alors que le Président Macron, qui devait annoncer lundi dans la soirée une première série de mesures, très attendues, prises au terme du grand débat national lancé dans le sillage de cette crise, a du modifier son agenda en raison de l'incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris.