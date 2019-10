Plus de 50.000 visiteurs pour la première Biennale d'art contemporain de Rabat

"Nous nous réjouissons du succès de cette Biennale d'art contemporain qui reflète la soif des Marocains pour la culture et l'art", s'est félicité le président de la Fondation des musées du Maroc, M. Mehdi Qotbi.



Ce succès "traduit l’élan culturel que le SM Roi Mohammed VI donne à Rabat, "Ville Lumière, capitale de la culture", ainsi qu'aux autres villes du Royaume", a confié à Atlasinfo M. Qotbi, affirmant que "le soutien de SM le Roi, féru d’art et de culture, a été un immense honneur et un formidable atout pour réussir l'organisation de cette Biennale".



Organisée par la Fondation des Musées du Maroc (FNM), sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, 63 artistes et collectifs d'artistes, issus de 27 nationalités différentes et de nombreuses disciplines, en l'occurrence l'art plastique, la peinture, la sculpture et le cinéma, sont au rendez-vous lors de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 18 décembre.



La biennale de Rabat, couverte par de nombreux médias écrits et audiovisuels internationaux, va permettre à Rabat de se tailler une place de choix, en accueillant l’une des quelque 150 biennales du monde, d’autant qu’il renforcera la position stratégique de la capitale du Royaume en faveur de la jeunesse africaine et méditerranéenne.



Grâce à une programmation riche et diversifiée et un voyage dans le temps, cette biennale contribue aussi à consolider la dimension culturelle internationale de Rabat.



La biennale de Rabat est une plateforme rassemblant des artistes, académiciens, historiens d’art et cinéastes venant des quatre coins du monde atour d’un thème fédérateur, à savoir la Création. Il s’agit également d’une invitation ouverte pour le public vers des espaces de découverte, de dialogue, d’écoute, de regards, de méditation, de réflexion et de dépaysement… mais aussi de considération de valeurs nobles, telles que l’ouverture, la tolérance et la parité.



A partir de mercredi 16 octobre, la grande exposition de l'Institut du monde arabe "Les trésors de l'islam" s'exportera à Rabat dans trois endroits stratégiques: le musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne, la galerie Bab Roueh et la galerie Bab Kbir (Oudeyas). Un autre moment fort de la Biennale !