Plus de 50 000 immigrés ont été régularisés au Maroc (l'ambassadeur)

Plus de 50.000 immigrés ont été régularisés au Maroc grâce à la politique humaniste du Roi Mohammed VI, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo (RDC), Rachid Agassim.



“Le Maroc, grâce à la politique innovante, et surtout humaniste, de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a entrepris une nouvelle politique de migration, il y a moins de cinq ans, qui consiste à trouver des solutions, ayant pour base principale la dignité, pour tous les immigrés vivant au Maroc, en majorité des Africains, mais également du Moyen-Orient (5000 syrien) et même de l’Asie”, a souligné M. Agassim dans un entretien accordé au quotidien congolais “Forum des AS” publié dans son édition de lundi.



Et de poursuivre qu'”à ce jour, grâce à cette politique, plus de 50 000 personnes ont pu régulariser leur situation”, notant que “c’est un chiffre notable par rapport aux moyens dont dispose le Maroc” .



“Pour les spécialistes de la question, il s’agit-là d’un vrai geste de solidarité, de partage et d’humanisme, a-t-il dit.



Evoquant la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial sur les migrations, qui se déroule à Marrakech (10-11 décembre), le diplomate marocain a relevé que ce conclave est un évènement très important, qui donnera sa vraie dimension à la problématique de la migration en général et la liberté de mouvement en particulier, notant que “ce n’est pas un hasard si l’ONU a choisi Marrakech, comme lieu de la Conférence à laquelle prendront part quelque 150 pays”.



A cet égard, il a formulé le voeu de voir cette conférence servir de départ à une nouvelle vision, positive et optimiste, pour la question de la migration qui a toujours contribué à l’essor et à la richesse de plusieurs Nations à travers le monde.