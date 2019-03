Plus de 300 journalistes suivront la visite du pape au Maroc

Plus de 300 journalistes, venus d'une vingtaine de pays dont les Etats-unis, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, , l'Allemagne, le Mexique, le Liban, la Turquie, le Sénégal, Mauritanie, le Gabon, le Nigéria, le Pérou, le Rwanda, RDC, Centrafrique, le Congo Démocratique, le Togo, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Mali, se sont accrédités pour suivre la visite du pape François au Maroc les 30 et 31 mars.



Le voyage de sa sainteté au Maroc intervient près de 34 ans après celui Jean Paul II, à l'été 1985, marquée par une rencontre interreligieuse avec 80.000 jeunes dans un stade de Casablanca. Premier chef d'Etat d'un pays arabe à inviter un pape, feu le roi Hassan II avait été reçu au Vatican en novembre 1991.



Le Pape se rendra, pour la première fois de l'histoire du Vatican, à l'Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, des morchidines et des morchidates. L'établissement accueille nombre d'étudiants et étudiantes étrangers.