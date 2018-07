Plan canicule déclenché à Paris

Les températures sont en hausse en France. A Paris et sa région, où de très fortes chaleurs sont attendues, la préfecture a déclenché lundi le niveau 3 (sur 4) du plan canicule à Paris. "On risque d'avoir des températures très fortes, de ce point de vue la météo peut prévoir ces événements avec quelques jours d'avance sans se tromper", explique à Europe 1 Hervé Le Treut, climatologue et directeur de recherches au CNRS.



Ce phénomène est imputable à un épisode anti-cylconique très marqué qui s'étend jusqu'au nord de l'Europe. "Pour simplifier, l'air chaud repousse l'air froid, et il peut s'établir de manière durable. On appelle ça des conditions de blocage", précise le spécialiste.