Pierre Palmade placé en garde à vue dans une affaire de viol présumé

Stupeur dans le monde du show-business. Pierre Palmade a été placé en garde à vue ce jeudi 11 avril dans la matinée au sein d'un commissariat parisien. L'humoriste serait mis en cause dans une affaire de viol présumé et de consommation de produits stupéfiants, révèlent nos confrères du Parisien. L'accusation à l'encontre de l'ancien compère de Michèle Laroque émanerait d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, poursuit le quotidien.



D'après Franceinfo, l'ancien époux de Véronique Sanson est interrogé dans les locaux du commissariat du 3e arrondissement de la capitale, tandis que le 1er district de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris a été saisie.



Palmade de retour sur les planches



Après plus de sept ans d'absence, l'humoriste a fait son grand retour sur les planches au one man show en 2018 avec « Aimez-moi ! ». La compagnie de café-théâtre Troupe à Palmade, dissoute en 2017 après 12 ans de spectacles à succès, doit également se reformer à compter du 28 avril, à l'affiche du Théâtre de l'Œuvre, à Paris. Muriel Robin sera l'invitée de la première soirée de la troupe créée en 2005 par Pierre Palmade.