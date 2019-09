Philippe Cros nouveau directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc

Disposant d'une longue expérience à l'international dont plus de 25 ans au sein du Groupe Kohler, Philippe Cros bénéficie également d’une excellente connaissance du marché marocain et de son tissu économique après avoir passé 16 ans au sein de Jacob Delafon Maroc, successivement en tant que directeur commercial et marketing puis directeur général Maroc et Maghreb, précise un communiqué de la Chambre.



M. Cros, qui est entré en fonction au début du mois d'août, est diplômé de l’Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) et titulaire d'un Master of International Management (MIM) de la Thunderbird School of Global Management (Phoenix, États-Unis), indique la CFCIM, une institution ayant pour mission d'accompagner et de conseiller les sociétés françaises et marocaines. Et d'enrichir qu'il a notamment pris part à d’importants chantiers tels que l’extension de l’usine Jacob Delafon de Tanger ou encore le développement des marchés africains, ajoutant qu'avant d’intégrer la CFCIM, Philippe Cros a piloté un projet d’implantation d’une filiale au Chili du distributeur de produits pétroliers Rubis Energie.



"La CFCIM incarne un projet important, ambitieux, avec beaucoup de facettes", a indiqué Philippe Cros, cité par le communiqué, soulignant qu'il s'agit d'une institution fortement engagée dans la politique de développement économique du Maroc et qui s’est toujours mobilisée en faveur de tous ses chantiers structurants.



"Elle a notamment renforcé sa présence en régions pour couvrir aujourd’hui la quasi-totalité du territoire marocain à travers ses différentes délégations régionales", a-t-il fait savoir, ajoutant que la CFCIM œuvre également activement au développement des relations économiques entre le Maroc et la France en facilitant, entre autres, l’implantation d’entreprises françaises dans le Royaume.



La CFCIM est une institution centenaire employant 108 salariés à travers ses différents pôles d’activité, notamment ses quatre parcs industriels, son campus de formation, son centre d’affaires, son incubateur de startups, ses neuf délégations régionales et son bureau de représentation à Paris.



Forte de ses 4.600 adhérents, la CFCIM a développé un ensemble de prestations visant à apporter à ses membres les meilleures solutions, notamment des études de marché, des publications, des missions de prospection B to B au Maroc et à l’international et l'organisation de salons et d’évènements sur mesure.



La CFCIM propose également des solutions adaptées en matière de formation grâce à son campus et aux formations réalisées dans les différentes régions. Elle met à disposition des entreprises des formules locatives innovantes au travers de ses quatre parcs industriels, ceux de Bouskoura, d'Ouled Salah et de Settat ainsi que l’Ecopark de Berrechid.