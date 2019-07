Pétrole: le baril de référence (WTI) dépasse les 60 dollars après l'accord russo-saoudien

Le cours du baril de pétrole WTI a dépassé les 60 dollars lundi au début des échanges européens, après l'annonce d'une entente entre la Russie et l'Arabie saoudite pour limiter leur production de pétrole.



Vers 06H50 GMT (08H50 à Paris), le baril de la référence américaine du brut, pour livraison en août, cotait exactement 60 dollars. Il est monté un peu plus tôt jusqu'à 60,13 dollars, son plus haut niveau depuis la fin mai. Destinée à soutenir les cours du brut, la prolongation des réductions de production a été annoncée par le président russe Vladimir Poutine vendredi en marge du G20 d'Osaka, avant des réunions de l'Opep qui débutent lundi à Vienne.