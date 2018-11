Pétrole: L'Opep revoit à la baisse sa prévision de la demande mondiale (rapport)

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) table sur une hausse de la demande mondiale de 1,29 million de barils par jour (bpj) en 2019, soit 70.000 bpj de moins que sa prévision du mois dernier.



Dans son rapport mensuel, le cartel fait savoir qu'il a réduit sa prévision de demande mondiale pour le quatrième mois consécutif, notant que l'offre non-Opep augmenterait de 2,23 millions de bpj, soit 120.000 de plus qu'estimé en octobre.



"Bien que le marché soit parvenu maintenant à une situation d'équilibre, les prévisions pour la croissance de l'offre non-Opep en 2019 pointent vers des volumes supérieurs à la hausse de la demande, entraînant un excès d'offre croissant sur le marché", écrit l'Organisation.



Et d'ajouter que "la récente révision à la baisse de la prévision de croissance mondiale et les incertitudes associées confirment l'émergence de pressions sur la demande de pétrole que l'on observe depuis plusieurs mois".



L'Opep précise également, en citant des sources secondaires, que sa production de pétrole a progressé de 127.000 bpj en octobre à 32,90 millions, en dépit d'une baisse des livraisons iraniennes.