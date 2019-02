Pétition climat : les ONG déposeront le 14 mars leur recours contre l'Etat français

Les quatre ONG à l'origine d'une pétition reprochant au gouvernement français son "inaction climatique", signée par plus de deux millions de personnes, ont annoncé mardi qu'elles déposeraient un recours en justice le 14 mars contre l'État français, dont la réponse ne les a pas satisfaites.



"Rendez-vous au tribunal le 14 mars... Face à l'attentisme du gouvernement, notre détermination est inchangée : pour mettre fin à l'inaction climatique de l'État, l'Affaire du siècle se réglera devant les tribunaux", ont-elles écrit dans un email envoyé aux 2,1 millions de signataires et rendu public sur le site de la pétition baptisée "l'Affaire du siècle".



Les quatre organisations non gouvernementales (la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France) avaient adressé le 17 décembre une requête préalable au gouvernement, accusant l'État de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.



L'Etat avait deux mois pour répondre et le ministère de la Transition écologique avait rendu public vendredi un courrier accompagné de dix pages d'argumentaires détaillant les actions de l'Etat en matière de lutte contre le changement climatique.



"La France s'est mobilisée pour répondre à l'urgence climatique" et "nous nous donnons les moyens" d'atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, écrivait le ministre François de Rugy, même si "à l'évidence, cette action devra être complétée, prolongée et amplifiée dans la durée".



Cette réponse qui de fait rejetait l'accusation d'inaction n'a pas satisfait les quatre ONG.



"Alors que nous l'appelions à un sursaut à la hauteur de l'urgence climatique, le gouvernement a tout bonnement rejeté notre demande : vendredi 15 février, il nous a indiqué que l'Etat n'est en aucune façon responsable des carences dont nous l'accusons", ont-elles dénoncé mardi.



"Tous les experts montrent que la France est sur la mauvaise trajectoire. Pire, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse depuis 2015 et l'empreinte carbone de la France ne s'est pas améliorée depuis... 1995", assurent ces ONG.



Elles déposeront donc leur recours devant le tribunal administratif de Paris le 14 mars, à la veille d'un appel mondial à une "grève" des jeunes pour le climat et deux jours avant une nouvelle marche pour le climat prévue en France.