Perquisition du FBI dans les bureaux de l'avocat personnel de Donald Trump

Cette opération intervient "en partie à la demande" du procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur une collusion présumée entre l'équipe de M. Trump et des responsables russes lors de la campagne présidentielle en 2016, selon l'avocat, Stephen Ryan.



M. Ryan a dénoncé une perquisition "complètement inappropriée et non nécessaire" qui a eu comme conséquence "la saisie inutile de communications confidentielles avocat-client" par la police fédérale.



Michael Cohen est également impliqué dans l'affaire entre le président américain et l'actrice pornographique Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une relation sexuelle avec M. Trump. L'avocat a révélé avoir versé 130.000 dollars à l'actrice en 2016 dans le cadre d'un accord de confidentialité.



Contacté par l'AFP, les services du procureur Mueller ont refusé de commenter cette opération. La Maison Blanche, qui nie toute relation entre M. Trump et l'actrice, n'a pas réagi dans l'immédiat.