Pérou: découverte des restes de centaines d'enfants probablement offerts en sacrifice au cours du 15ème siècle

Une équipe de chercheurs a découvert les restes de centaines d’enfants et de lamas dans un site archéologique du Pérou, où s’est déroulé probablement le plus grand sacrifice d’enfants au cours du XVe siècle, selon une étude publiée dans la revue scientifique "Plos One" et relayée par des médias locaux.



Le "sacrifice" de près de 140 enfants et de plus de 200 lamas fait probablement partie d’un rituel religieux organisé sur le site Huanchaquito-Las Llamas du temps de la civilisation Chimú, qui vivait sur la côte nord du Pérou au 15ème siècle.



Selon l’équipe de chercheurs de l’université de Trujillo, menée par Gabriel Prieto, il s’agit du plus grand sacrifice d’enfants en Amérique.



Les sacrifices humains et d’animaux étaient une pratique courante chez plusieurs anciennes civilisations, mais peu de choses étaient connues sur cette pratique au nord du Pérou.



Les résultats des fouilles effectuées entre 2011 et 2016 ont permis la découverte de centaines de dépouilles enterrés dans un périmètre d'environ 700 mètres carrés.



L’analyse des restes des squelettes des enfants, âgés de 5 à 14 ans, et des animaux a montré des signes de dislocation de la cage thoracique, ce qui pourrait être un signe que la poitrine des victimes a été ouverte, peut-être pour faciliter l’extraction du cœur,



Les restes trouvés datent de 1450, en plein essor de la civilisation Chimú.



Selon les chercheurs, la présence d’une épaisse couche de boue recouvrant les restes des enfants et des animaux sacrifiés indique que le rituel a été précédé par une forte tempête ou des inondations.



"Cette découverte archéologique a été une surprise pour tout le monde, car nous n'avions jamais rien vu une chose similaire auparavant", a déclaré Prieto, en ajoutant qu’ “il n'y a pas pas de référence ethnique ou historique sur les sacrifices d'enfants ou de jeunes lamas sur la côte nord du Pérou".



La civilisation précolombienne Chimu vivait tout le long de la côte péruvienne, jusqu'à l'actuel Équateur, avant de disparaître des mains de l'empire Inca.