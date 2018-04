Pérou : découverte des restes de 140 enfants offerts en sacrifice il y a 550 ans

Les restes des 140 enfants, âgés de 8 à 12 ans, sont les "preuves du plus grand sacrifice collectif d'enfants d'Amérique, et probablement de l'histoire mondiale", selon la revue National Geographic, qui a consacré un article sur le sujet.



En plus des corps des enfants, les archéologues ont découvert les restes de 200 lamas qui ont également été donnés en sacrifice sur une falaise donnant sur l'océan Pacifique, près de Chan chan, la ville Pré-Colombienne d'Amérique du Sud et chef lieu de la civilisation Chimú, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



L’analyse des restes des squelettes des enfants et des animaux a montré des signes de dislocation de la cage thoracique, ce qui pourrait être un signe que la poitrine des victimes aurait ainsi été ouverte, peut-être pour faciliter l’extraction du cœur, poursuit la revue, citée par la presse péruvienne. Selon Gabriel Prieto, l’un des archéologues ayant fait la découverte, "même si des sacrifices humains ont été signalés chez les Aztèques, les Mayas et les Incas dans les chroniques espagnoles de l'ère coloniale et documentés dans les fouilles scientifiques modernes, la découverte d'un sacrifice d'enfants à grande échelle dans la civilisation précolombienne Chimú, qui est peu connue, est une trouvaille sans précédent non seulement en Amérique, mais dans le monde entier".



La découverte macabre a été faite sur une falaise basse à seulement 300 mètres de l'océan Pacifique, au milieu de résidences résidentielles à l'extérieur de Trujillo, la troisième plus grande ville du Pérou.



Les fouilles, qui se sont déroulées entre 2011 et 2016, avaient permis dans un premier temps de trouver les restes de 42 enfants et 76 lamas, dans un temple vieux de 3.500 ans.



Les chercheurs et les anthropologues essaient maintenant de comprendre la motivation qui se trouve derrière ce sacrifice à grande échelle, et connaitre l’origine des victimes, d’autant plus que les tests ADN ont démontré que pas tous les enfants sacrifiés, des garçons pour la plupart, étaient de la région.