Pékin : Lancement des travaux de la 6ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains avec la participation du Maroc

Les travaux de la 6ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains et du Dialogue de haut niveau des dirigeants africains et chinois et les représentants des secteurs du commerce et de l’industrie, ont débuté, lundi à Pékin, en marge du troisième Forum sur la coopération Afrique-Chine (FOCAC), dont l'ouverture est prévue au cours de la journée avec la participation du Maroc.



Lors de ces événements, le Royaume est représenté par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, qui est accompagné du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, du secrétaire d’Etat chargé de l’investissement, Othman El Ferdaous, outre une délégation d’hommes d’affaires marocains conduite par le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.



La participation de la CGEM à cette Conférence s’inscrit dans le cadre du partenariat d’exception entre la Chine et le Maroc, en faveur de l’essor du continent africain et de son développement durable.



Cette Conférence se penchera sur les questions d’industrialisation, de commerce et des infrastructures, dans le but de promouvoir la coopération économique et les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique.



Par ailleurs, la Chine demeure le plus grand partenaire commercial de l’Afrique durant les neuf dernières années à travers des programmes de partenariat d’envergure entre les deux parties, selon des données officielles chinoises publiées récemment.



Le volume du commerce bilatéral entre la Chine et l’Afrique a atteint 16,17 milliards de dollars à fin juillet, en hausse de 18,7% en glissement annuel, dépassant le taux de croissance, enregistré durant la même période, du commerce extérieur de la Chine qui s'est élevé à 2,3%, selon les statistiques de l’Administration générale des douanes chinoises.



En parallèle, les exportations chinoises vers l’Afrique ont atteint 59,36 milliards de dollars, en hausse de 8,8% en glissement annuel, tandis que les importations chinoises ont totalisé 56,81 milliards de dollars (+31,3%). Pour ce qui est de l'excédent commercial de la Chine avec l'Afrique, il a atteint 2,5 milliards de dollars, en baisse de 77,4% sur un an.



Organisé sous le thème "Construire ensemble une communauté de destin sino-africaine encore plus solide pour arriver à une coopération gagnant-gagnant", le troisième Forum sur la coopération Afrique-Chine, qui débutera ses travaux lundi soir, connaîtra la participation d'un grand nombre de dirigeants africains, du président de la Commission de l’Union africaine, du secrétaire général de l’ONU, en plus de 27 organisations internationales et africaines.



La Chine s'appuie sur ce sommet pour aligner l'initiative "la Ceinture et la Route" sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, et les stratégies de développement respectives des différents pays africains.



Le Forum sur la coopération Afrique-Chine sera marqué par l’adoption de la Déclaration de Pékin et d’un plan d’action, en plus de plusieurs accords de coopération bilatérale susceptibles de dessiner les contours d’un plan de coopération entre la Chine et l’Afrique pour les prochaines années.