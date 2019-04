Pékin: Bourita participe à la réunion de haut niveau du 2eme Forum de l’Initiative "La Ceinture et la Route"

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, a pris part, vendredi à Pékin, à la réunion de haut niveau du 2eme Forum de l’Initiative "La Ceinture et la Route", présidée par le président chinois Xi Jinping en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernements des pays impliqués dans ce projet phare.



L’initiative la "Ceinture et la Route", dévoilée pour la première fois en 2013, est un vaste projet commercial et d’infrastructures reliant l’Asie à l’Europe et à l’Afrique avec l’objectif d’améliorer les infrastructures, de faciliter l’investissement et le commerce, et de fluidifier davantage les échanges entre les peuples, selon Pékin.



La rencontre de haut niveau a été tenue après la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Forum tenu cette année sous le thème "la coopération de la Ceinture et la Route, façonner un avenir meilleur et partagé".



La participation du Maroc à cette réunion de haut niveau témoigne des relations privilégiées entre le Royaume et la Chine qui ont été particulièrement rehaussées par la visite du roi Mohammed VI à Pékin en 2016 qui a permis d’asseoir un partenariat stratégique entre les deux pays qui englobe divers domaines de coopération.



Une telle invitation à prendre part à cette réunion de haut niveau atteste également de l’estime dont jouit le Maroc sous la conduite de SM le Roi et de l’intérêt qu’accorde la Chine au rôle du Royaume dans la mise en œuvre de l’Initiative «la Ceinture et la Route».



Le Royaume s’active également de façon remarquable dans le partenariat avec la Chine à travers le Forum de coopération Sino-africain et le Forum de coopération Sino-arabe. Une implication de qualité rehaussée par l’intérêt que le Royaume accorde à son environnement africain et son appartenance au monde arabe et le souci du Royaume de porter la voix de l’Afrique et de défendre les intérêts du continent et les grandes causes arabes et islamiques auprès des grandes puissances sur la scène internationale, dont la Chine.



Le Maroc est représenté au 2e Forum de l’initiative «la Ceinture et la Route» par une importante délégation conduite par M. Bourita, et composée du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, M. Mohcine Jazouli et de l’ambassadeur du Maroc en Chine, M. Aziz Mekouar.



Le président chinois, Xi Jinping, a présidé vendredi la cérémonie d'ouverture officielle du Forum.



La séance d'ouverture a été marquée par la participation du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, et du vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic.



Ce conclave, qui réunit environ 5.000 délégués en provenance de plus de 150 pays représentant des gouvernements, des ONG de la société civile, des hommes d’affaires et des milieux académiques, vise à renforcer les partenariats et la coopération internationale dans le cadre de l'initiative "La Ceinture et la Route", à évaluer les résultats obtenus depuis le lancement de l'initiative en 2013, et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour la mise en œuvre de partenariats dans les principaux domaines couverts par l'initiative, notamment les infrastructures, les transports et le commerce.



Quelque 12 forums thématiques et une conférence d’hommes d’affaires ont été organisés, jeudi à Pékin, dans le cadre de ce conclave. Ces forums thématiques ont été axés sur le renforcement des relations entre la Chine et les pays participant à l’initiative la "Ceinture et la Route", ainsi que sur le renforcement des échanges dans les domaines de l’économie, du commerce, du financement et de l’investissement, en plus du partage des expertises et des expériences et la mise en place de partenariats entre hommes d’affaires.



Le premier forum de la "Ceinture et la Route" s'est tenu les 14 et 15 mai 2017 à Pékin.