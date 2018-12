Pedro Sanchez lundi à Marrakech pour participer à la conférence intergouvernementale sur les migrations

M. Sanchez devra prononcer une allocution lors de cette conférence, a indiqué samedi la présidence du gouvernement espagnol.



La conférence intergouvernementale de Marrakech, convoquée par l'ONU, sera marquée par la participation d’au moins 150 États membres, selon les Nations-Unies, qui s’attendent aussi à la présence d’au moins une vingtaine de Chefs d’État et de gouvernement à ce rendez-vous mondial important.



Le texte du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé le 13 juillet dernier par les États membres, sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations-Unies.



Il s’agit d’un document complet visant à mieux gérer les migrations internationales et à renforcer les droits des migrants tout en contribuant au développement durable.