Pays Bas: un mort et plusieurs blessés après une fusillade à Utrecht

Plusieurs personnes ont été blessées dans la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas, au cours d'une fusillade, rapporte la police locale. Le tireur est en fuite, et il s'agit d'un acte "potentiellement terroriste". Les autorités ont signalé ultérieurement que des fusillades s'étaient produites à "plusieurs endroits" de la ville dans la matinée.



Des tirs ont tué une personne et en ont blessé plusieurs ce lundi autour de 10h45 à Utrecht, commune des Pays-Bas. L'auteur des tirs est en fuite et la police a annoncé que la fusillade était "potentiellement terroriste". L'attaque a eu lieu dans le tram de la ville, au niveau de l'arrêt 24 oktoberplein, déclare la police, soit "place du 24 octobre".



"Des fusillades ont eu lieu ce matin à Utrecht à plusieurs endroits", a même précisé ultérieurement le directeur du NCTV, l'agence nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme, Pieter-Jaap Aalbersberg, lors d'une conférence de presse à La Haye, précisant qu'une "importante opération de police (était) en cours pour trouver le tireur".



L'agence nationale pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme a aussi indiqué sur Twitter surveiller la situation, et qu'un "motif terroriste (n'était) pas exclu". Une cellule de crise a été mise en place d'après elle.