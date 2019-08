Pays-Bas: la famille royale endeuillée par le décès de la princesse Christina

La princesse Christina, soeur cadette de Beatrix qui a régné sur les Pays-Bas jusqu'en 2013, est décédée vendredi à La Haye à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer des os, a annoncé la famille royale.



"Nous sommes attristés par la mort de notre chère soeur et tante. Christina avait une personnalité marquante et un grand coeur", ont déclaré la princesse Beatrix et le couple royal, le roi Willem-Alexander et son épouse, la reine Maxima.



"Nous chérissons les nombreux et beaux souvenirs d'elle", ont-ils poursuivi dans un tweet.



La princesse Maria Christina des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, princesse de Lippe-Biesterfeld, était née avec une cécité partielle le 18 février 1947 au palais de Soestdijk à Baarn (centre).



Passionnée de musique, de chant et de danse, Christina était la quatrième fille de la reine Juliana et du prince Bernhard, et la soeur cadette de la princesse Beatrix, reine des Pays-Bas de 1980 à 2013. Cette-dernière abdiqua le 30 avril 2013 après 33 ans de règne au profit de son fils aîné, le prince Willem-Alexander.



La princesse Christina a épousé le professeur cubain en exil Jorge Guillermo en 1975, avec qui elle a eu trois enfants, Bernardo, Nicolás et Juliana. Depuis cette union, dissoute par un divorce en 1996, elle n'était plus éligible à la succession au trône.



La princesse Christina sera incinérée dans l'intimité, a indiqué la maison royale sans préciser de date.



Le Premier ministre Mark Rutte a fait part dans un communiqué de sa "tristesse" et a salué la "chaleureuse personnalité" de la princesse, qui souffrait d'un cancer des os depuis plusieurs années.