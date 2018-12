Patinage artistique : à 16 ans, Kihira surprend Zagitova

Déjà en tête après le programme court, Kihira n'a pas craqué durant son libre qu'elle a pourtant mal débuté en ratant son premier triple Axel.



La patineuse qui avait terminé à une modeste 8e place des Championnats du monde juniors en 2018, s'est vite reprise et a terminé son programme avec sa spécialité, une combinaison triple Lutz - triple boucle piquée.



"J'ai fait une erreur d'entrée, mais j'ai beaucoup mieux patiné ensuite, je suis très fière d'avoir produit un tel programme dans une compétition aussi importante", a-t-elle souligné.



Avec son total de 233,12 points, elle a devancé de plus de six points Zagitova, guère habituée à la défaite depuis son arrivée au plus haut niveau.



La championne olympique 2018 et championne d'Europe en titre a terminé sa semaine avec un totale de 226.53 points, devant sa compatriote Elizaveta Tuktamysheva (215,32 pts), revenue au premier plan après des saisons difficiles depuis son sacre mondial en 2015.



Vanessa James et Morgan Ciprès, associés depuis 2011, ont eux remporté leur premier titre majeur et sont le premier couple français à s'imposer en finale du Grand Prix, l'un des rendez-vous les plus importants sur la scène internationale après les Championnats du monde et les jeux Olympiques.