Patinage artistique: L'Américain Chen remporte la finale du Grand Prix

Champion du monde en titre, Chen a devancé avec un total de 282,42 points le Japonais Shoma Uno (275,10 pts).



Déjà en tête après le programme court, l'Américain de 19 ans a accru son avance avec son programme libre crédité d'un score de 189,43 points, le plus élevé de la soirée.



C'est un nouveau revers pour Uno qui collectionne à 20 ans les médailles d'argent (JO-2018, Mondiaux 2017 et 2018, finale 2017 du Grand Prix).



La troisième place est revenue au prodige sud-coréen Cha Jun-hwan avec un total de 263,49 points.



Le roi de la discipline et double champion olympique en titre, le Japonais Yuzuru Hanyu, a fait l'impasse sur le rendez-vous de Vancouver en raison d'une blessure à une cheville.