Patinage artistique - Championnats des États-Unis: Alysa Liu sacrée à 13 ans !

Deuxième après le programme court durant lequel elle avait réussi un triple axel, du jamais vu à ce niveau aux États-Unis, Liu n'a pas craqué au moment de patiner le programme libre le plus important de sa jeune et fulgurante carrière.



Elle a passé trois triples axels, une première en compétition pour une patineuse, et a enthousiasmé le public de Détroit, incrédule devant sa virtuosité et son sang-froid.



L'adolescente californienne, de père chinois, a été créditée d'un score de 143,62 points, pour un total de 217,51 points.



Plus fort encore, Liu a battu le record de précocité de Tara Lipinski, championne olympique 1998, qui avait 14 ans lorsqu'elle a remporté son premier titre de championne des États-Unis en 1997.



"Je voulais simplement battre mon record personnel et réussir un programme libre propre", a-t-elle expliqué.



En raison de son jeune âge, elle ne pourra pas participer aux Mondiaux-2019 au Japon en mars, alors qu'elle avait décroché sur la glace de Détroit sa qualification.



Elle est aussi trop jeune pour les Championnats du monde juniors, mais ne s'en formalise pas: "Ce n'est pas grave, cela me donnera plus de temps pour travailler mes combinaisons et mes sauts", a-t-elle assuré.



Liu a aussi profité de la déconvenue de la tenante du titre Bradie Tennell. En tête après le programme court, Tennell, 20 ans, a perdu pied en terminant 4e du programme libre, synonyme de 2e place au classement final (213,59 pts), à près de quatre points de la nouvelle championne des Etats-Unis.



En danse sur glace, les vice-champions du monde 2018 Madison Hubbell et Zachary Donohue sont, sans surprise, en tête après le programme court.



Hubbell et Donohue, champions des États-Unis en titre, ont viré en tête avec un score de 84,56 points. Ils disposent d'un peu plus de deux points d'avance sur Madison Chock et Evan Bates (82,33 pts).



La troisième place provisoire est occupée par Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker (76,77 pts).