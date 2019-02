Pastiche ou original ? Un possible Banksy pro-"gilets jaunes" sur un mur de Bordeaux

Pastiche ou original? Un pochoir évoquant la "Petite fille au ballon" du street artist britannique Banksy, revêtue cette fois d'un gilet jaune et le bras levé avec la main arrachée et ensanglantée, est apparu sur un mur de Bordeaux (sud-ouest de la France), l'un des bastions du mouvement de protestation français.



Même si de lourds doutes planent sur son authenticité, l'oeuvre agite les réseaux sociaux qui veulent y voir un possible soutien du mystérieux artiste de Bristol aux luttes des "gilets jaunes".



Tout aussi photographié par les habitants de Bordeaux et les touristes, un autre pochoir, évoquant le "rat anarchiste" cher au mystérieux graphiste, a été repéré sur une place de la ville qui sert de lieu de rendez-vous des "gilets jaunes" avant leurs manifestations.



Le rat brandit, au lieu du "A" encerclé qui symbolise l'anarchie, une pancarte proclamant "RIC", le référendum d'initiative citoyenne que réclament les "gilets jaunes".



L'artiste n'a pas - pour l'instant - revendiqué ces oeuvres sur son site internet ni sur les réseaux sociaux.



Mais ceux qui veulent y croire soulignent que les images sont apparues peu après un concert donné le 14 février à Bordeaux par le groupe britannique Massive Attack, dont l'un des membres, Robert Del Naja ou 3D, est soupçonné d'être en fait le mystérieux graffeur.



En attendant, les services de propreté de la ville n'avaient encore rien effacé lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP.