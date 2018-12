Passeports de Benalla: "une faute des services de l'Élysée"

La députée LREM Cendra Motin a déploré vendredi "une faute" et un "dysfonctionnement" des services de l'Élysée" à propos des passeports diplomatiques non restitués par l'ex-collaborateur du chef de l'État Alexandre Benalla après sa mise à pied en mai.



"Il y a une faute des services de l'Élysée (...), il y a un dysfonctionnement grave", a-t-elle déclaré sur Franceinfo, car "ce n'est pas normal que deux passeports diplomatiques ne soient pas trouvables".



"Cette remise en question de l'Élysée, qui est en cours depuis plusieurs mois est importante", a ajouté la députée de l'Isère. "Une action plus forte aurait été nécessaire", "il faut renforcer la procédure" car "personne n'avait besoin que cette affaire ressurgisse".



Selon Mediapart dans un article publié jeudi, Alexandre Benalla continue de voyager avec un passeport diplomatique renouvelé le 24 mai, après sa mise à pied liée aux violences du 1er mai.



Ce passeport a été "utilisé ces dernières semaines pour entrer dans différents pays africains ainsi qu'en Israël", selon le média en ligne qui cite "des sources sécuritaires".



De son côté, le député LREM Bruno Questel a indiqué qu'il fallait "une enquête administrative du ministère des Affaires étrangères". "Je crois que monsieur Benalla, qui n'a pas 30 ans, a touché la lumière ou le ciel (...). Il a connu les sommets de l'État et je pense qu'il est en train de se brûler tout simplement" a-t-il ajouté.