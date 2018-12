Passeports Benalla: Jean-Yves Le Drian va saisir le procureur de la République (ministère)

Le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian va saisir le procureur de la République après des informations de presse sur l'utilisation d'un passeport diplomatique par l'ancien conseiller de l'Elysée Alexandre Benalla, a annoncé vendredi son ministère.



"Le Ministre a décidé de saisir le Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale" qui enjoint tout représentant des autorités de le faire s'il a connaissance d'un crime ou d'un délit, selon le communiqué du ministère, qui précise avoir demandé à deux reprises la restitution des deux passeports diplomatiques délivrés à M. Benalla.



Les révélations cette semaine sur un voyage d'affaires de M. Benalla au Tchad au cours duquel il aurait utilisé un passeport diplomatique fourni avant son limogeage de l'Elysée ont plongé le gouvernement dans l'embarras et poussé l'opposition à faire feu nourri pour réclamer des explications.



L'Elysée et le Quai d'Orsay affirment n'avoir aucune information sur l'éventuelle utilisation d'un des passeports diplomatique de M. Benalla.



"Toute utilisation de ces passeports (diplomatiques) postérieure à la fin des fonctions qui avaient justifié l'attribution de ces documents serait contraire au droit", affirme le Quai d'Orsay, qui précise avoir demandé par courrier recommandé à deux reprises - en juillet et septembre - la restitution des documents à M. Benalla.



L'ancien conseiller à l'Elysée a été à l'origine d'une tempête politique cet été après avoir été filmé en train d'interpeller violemment des manifestants à Paris alors qu'il n'en avait pas la prérogative, point de départ d'une série de révélations sur le périmètre très flou de ses attributions dans l'appareil élyséen.