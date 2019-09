Pas de participation en vue de DSK à l'Université d'été du patronat marocain

Contrairement à ce que certains médias marocains ont rapporté, Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre français de l'Economie et des Finances, ex-directeur général du Fonds Monétaire International (FMI). ne participe pas à la 2ème édition de l'Université d'été qu'organise la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) les 13 et 14 septembre prochains, apprend lundi Atlasinfo de source proche de l'économiste de renom.



L'ancien patron du FMI a été annoncé parmi une brochette de "VIP" devant prendre part à Casablanca à l'université d'été du patronat marocain.



"M. Strauss-Kahn ne pourra pas participer à l'université d'été de la CGEM. Son agenda ne lui permet pas d'être présent sur place. Aux mêmes dates indiquées, il a déjà un engagement à l'étranger", précise cette source qui s'étonne des "annonces faites par certains médias sur sa participation".



La CGEM marque sa rentrée avec la 2ème édition de son Université d'été à l’ISCAE - Casablanca sur le thème « L'Entrepreneuriat : Axe central de notre modèle de développement », en présence de nombreuses personnalités nationales et internationales.



L’édition 2019 se déroulera dans un contexte particulier : un monde en mutation structurelle accélérée, une dynamique continentale, un essoufflement du modèle marocain de croissance, une CGEM qui se restructure, et une rentrée 2019 marquée par une réflexion nationale sur le nouveau modèle de développement, indique la CGEM sur son site internet.



Pour le patronat marocain, l’Université d’été constitue ainsi une plateforme exceptionnelle de discussions et de propositions concrètes pour l’avenir, notamment dans le cadre de la dynamique en cours pour un nouveau modèle de développement économique et social combinant une croissance forte, orientée vers la productivité, avec une amélioration palpable des conditions de vie des populations.