Pas d'examen psychiatrique lors de la visite médicale de Trump

La visite médicale Donald Trump prévue en fin de semaine ne comportera pas d'examen psychiatrique, a affirmé lundi la Maison Blanche au moment où certains de ses détracteurs s'interrogent ouvertement sur la santé mentale du président américain.



"Non", a simplement répondu Hogan Gidley, porte-parole de l'exécutif américain à bord d'Air Force One, sans autres précisions. "Il est vif comme l'éclair", a-t-il assuré.



Le président américain, âgé de 71 ans, sera examiné vendredi à l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la proche banlieue de Washington, et les résultats de cette visite seront rendus public, a assuré la Maison Blanche.



Durant la campagne, M. Trump avait publié un courrier de son médecin affirmant qu'il était "en excellente santé". C'est le même médecin, Harold Bornstein, qui avait publié fin 2015 une lettre de quatre paragraphes décrivant, en termes enthousiastes, l'état de santé du magnat de l'immobilier.



"S'il est élu, je peux affirmer sans équivoque que M. Trump sera l'individu en meilleure santé jamais élu à la présidence", n'avait-il pas hésité à écrire.



Piqué au vif par les interrogations sur ses aptitudes mentales relayés dans un livre polémique sur sa présidence, M. Trump a vanté ce weekend sur Twitter ses facultés intellectuelles, se qualifiant de "génie très stable". (afp)