Parution de l'ouvrage "Pour mieux comprendre la flexibilité du Dirham" de Omar Bakkou

"Pour mieux comprendre la flexibilité du Dirham" est l'intitulé de l'ouvrage que vient de publier le chercheur spécialiste de la problématique du Change Omar Bakkou.



A travers cet ouvrage de 279 pages, préfacée par Mohamed Berrada, professeur à l'université et ancien ministre des Finances, Omar Bakkou s'est proposé de dénouer certaines énigmes de la politique du taux de change. Il a souhaité permettre au public le plus large possible de mieux comprendre le sujet et de se forger une opinion scientifique sur les différents aspects du projet du flexibilisation du dirham, en se posant des questions simples du type "la flexibilité du dirham, c'est quoi? pourquoi faire? comment faire? et quels impacts sur l'économie marocaine?".



Tout au long de son ouvrage, l'auteur nous a invité à un voyage dans le temps et dans l'espace, en décrivant d'abord l'évolution du régime de change au Maroc, en dressant une typologie des différents régimes de changes dans le monde et en comparant leurs spécificités. Dans le chapitre 2, l'auteur s'est attelé sur les motifs de la flexibilisation du dirham, en faisant sciemment la distinction entre les causes et les raisons de ce projet de réforme. Tout en présentant les déterminants économiques et politiques de choix de régimes de taux du changes, l'auteur a analysé, dans le chapitre 3, la pertinence économique de la mise en place d'un régime flottant au Maroc. Le chapitre 4 du livre s'est attaché, quant à lui, à explorer les impacts du projet de flexibilisation du dirham sur l'économie marocaine.



"Voici un ouvrage exhaustif sur la question du taux de change, sa complexité, ses évolutions, ses forces, mais aussi ses risques latents. Des développements d'une grande actualité nécessaires pour nourrir toute réflexion sur la stratégie de croissance économique, dans le cadre du nouveau modèle de développement en gestation", a indiqué M. Berrada dans la préface du livre. Un ouvrage bien documenté, faisant appel à une riche bibliographie, à une multitude d'études réalisées par les institutions nationales et internationales, avec probablement un excès de tableaux statistiques et d'encadrés. Le tout avec le souci permanent d'aller au fond des choses tout en reliant les phénomènes entre eux, pour mettre en évidence les interdépendances", a t-il souligné, ajoutant que "la méthodologie d'approche ainsi que le style utilisés donnent au texte une clarté particulière permettant aussi bien aux chercheurs universitaires qu'au public de comprendre les fondements de la politique du taux de change."



Docteur en Sciences économiques, Omar Bakkou a consacré une bonne partie de sa carrière et ses recherches à la problématique du Change. Il est également auteur de plusieurs articles sur le sujet, publiés dans des revues économiques prestigieuses au Maroc et à l'étranger.